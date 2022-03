Due etti di droga in casa, giovane arrestato

REGGIO EMILIA – A casa aveva oltre due etti di droga fra cocaina, hascisc e marijuana: 22enne reggiano arrestato ieri mattina per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri della stazione di Gattatico. I militari sono andati nell’abitazione del giovane alle sette di mattina e l’hanno perquisita.

Il 22enne ha consegnato loro spontaneamente una bustina con una trentina di grammi di marijuana, ma i carabinieri hanno trovato oltre 2 etti di marjuana, 5 grammi di cocaina e 2 di hascisc in parte occultati nella sua camera da letto e, in parte, in quella della madre, estranea all’illecita detenzione.

C’erano anche un centinaio di bustine in plastica di varie dimensioni idonee al confezionamento, un bilancino di precisione e 180 euro in contanti. E’ stato tutto sequestrato e il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.