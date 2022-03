Drogato e ubriaco, si schianta in auto: denunciato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Positivo alla cocaina e ubriaco al volante, si schianta in auto: 35enne di Correggio denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti. All’uomo è anche stata ritirata la patente.

Il 35enne, oltre ad avere assunto droga, aveva un tasso alcolico di oltre tre volte superiore al limite consentito quando, alla guida di un’auto, percorrendo la via per Scandiano, ha invasto la pista ciclabile a margine della carreggiata, per poi finire la corsa schiantandosi contro il muro di una abitazione.

Uno schianto in seguito al quale il correggesse è rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave. Ben più gravi le conseguenze amministrative e penali dato che il 35enne è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente per la successiva revoca. Provvedimenti a cui seguirà, in caso di condanna penale, la maxi multa prevista sino ad un massimo di oltre 10.000 euro circa.