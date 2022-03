REGGIO EMILIA – Sergio Tommasini, ad di Airone Seafood mercoledì 23 marzo sarà ospite del webinar “Costa d’Avorio e Senegal, venti di ripresa?” Organizzato da Confindustria Assafrica in collaborazione con Assolombarda ed Ispi. L’incontro, che si terrà dalle 9.30 alle 11, ha come obiettivo quello di illustrare la situazione geopolitica e le opportunità di business in Senegal e Costa d’Avorio. Entrambi membri della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas/Cedeao) e dell’Unione Economica e Monetaria Ovest-Africana (Waemu/Uemoa), Costa d’Avorio e Senegal sono due attori consolidati della regione.

La Costa d’Avorio, hub economico tra i paesi francofoni dell’Africa occidentale e legato all’Unione Europea Accordo di partenariato economico in vigore dal 2016, ha assorbito meglio di altri la battuta d’arresto della recessione del 2020, riuscendo a rimanere in territori positivi. Il Senegal, punto di riferimento per la sua stabilità politica, ha subito un contraccolpo più duro, cui ha dato risposta con programmi ad hoc.

Dice Sergio Tommasini, ad di Airone Seafood: “In qualità di amministratore delegato di Airone Seafood, azienda ittica italiana che opera dal 1994 in Costa d’Avorio con uno stabilimento di proprietà, cercherò di offrire il mio contributo grazie all’ esperienza fatta sul campo al fine di promuovere attività in linea con la crescita di questo magnifico paese”.