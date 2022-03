Comune, nel 2022 multe per 8,7 milioni di euro

REGGIO EMILIA – Sono stimati in 8,7 milioni – di cui 2,2 dall’accertamento dei limiti massimi di velocità – i proventi del Comune di Reggio Emilia per le multe stradali nel 2022. Emerge da una delibra di giunta, collegata al bilancio di previsione per l’anno in corso che sarà presentato in Consiglio, che stabilisce la destinazione del gettito.

Le risorse effetivamente reinvestite saranno in particolare circa sei milioni e mezzo al netto di un “fondo crediti di dubbia esigibilità”, e di una quota sulle sanzioni per superamento dei limiti spettante alla Provincia. Delle entrate, una somma poco superiore a due milioni “reinvestibile” sarà così ripartita: 612.000 per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere; 515.000 euro, per “interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente” e altrettanti a l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale.

Infine un milione andrà “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, compresi interventi a tutela degli utenti deboli, di educazione stradale nelle scuole e per la mobilità ciclistica.