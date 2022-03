Come scrivere il tuo curriculum nel modo più creativo ed efficace

REGGIO EMILIA – Nel cercare lavoro il primo passo da compiere è sempre la scrittura di un ottimo curriculum . Esso funziona come una sorta di “carta d’identità” del lavoratore, il quale deve proporsi ai datori di lavoro dell’azienda per cui si sta candidando, e cercare di convincere i recruiter a richiamare a colloquio il candidato.

Scrivere un CV potrebbe non essere così semplice come si crede, anzi. La sua stesura richiede un’accurata ricerca, sia esteriore sia interiore, da parte del candidato, il quale deve capire non soltanto quali cose vanno inserite nel documento, ma anche quali cose vanno escluse.

Di seguito vi proponiamo alcuni suggerimenti su come scrivere un CV nel modo più creativo ed efficace possibile, nella speranza di aumentare le possibilità di venire assunti e trovare quindi lavoro.

Comincia subito con un riassunto dei tuoi punti forti

Un primo consiglio per scrivere un CV nel modo più efficace e creativo possibile potrebbe uscire un po’ dagli standard di scrittura del curriculum vitae che tutti conosciamo. Si tratta, infatti, di impaginare il CV con un riassunto delle proprie skills più importanti all’inizio. Anziché lasciarle a metà o fondo pagina, precedute magari da una propria presentazione, si potrebbe pensare di inserirle da subito appena sotto al nome e ai propri dati anagrafici/di contatto.

Partire da subito con una lista delle skills e delle abilità in proprio possesso potrebbe essere un ottimo modo per catturare l’attenzione del datore di lavoro. Ricordiamo, come sempre, che i recruiter dedicano pochissimo tempo alla lettura di un CV e questo è un fattore su cui dovrete giocare a vostro favore.

Enfatizza i risultati, più che le responsabilità

Al giorno d’oggi, nel mondo del lavoro, contano molto i numeri: risultati, cifre, statistiche, e qualsiasi altro valore che riesca a mettere nero su bianco ciò che sei riuscito a fare nel tuo precedente lavoro.

Per questo motivo, un ottimo modo di rendere efficace il tuo CV potrebbe essere proprio l’illustrazione di risultati, più che delle sole responsabilità avute in un lavoro. Cerca di inserire nel tuo curriculum statistiche, percentuali, somme di denaro investite e così via: è molto importante passare subito all’atto pratico della questione, in quanto le responsabilità del tuo precedente lavoro, molto probabilmente, il recruiter le conosce già.

Inserisci infografiche e tabelle per mostrare i tuoi risultati

Abbiamo appena parlato di risultati: ebbene sì, ma come esporli nel CV? Un ottimo modo è quello di inserire infografiche, tabelle o altri schemi che riescano a esporre tali risultati nel modo più riassuntivo e chiaro possibile.

Non limitarti a inserire i tuoi risultati ottenuti tramite un paragrafo o un blocco di testo. Un’infografica è molto più attrattiva nei confronti del datore di lavoro, e dimostra anche che hai realizzato il tuo CV con grande interesse e cura maniacale. Potresti valutare di utilizzare un layout prefissato con il software che stai impiegando, oppure se hai competenze grafiche potresti anche creare qualcosa di tuo da zero.

Metti in evidenza cambiamenti e punti di snodo della tua carriera

Nella tua carriera lavorativa, quasi sicuramente hai compiuto dei “balzi in avanti”, hai avuto momenti di crescita in cui si è cambiati e si è diventati lavoratori muniti di più competenze, e più responsabilità.

Ebbene, potresti dedicare una sezione del tuo CV proprio per evidenziare questi “punti di snodo” della tua carriera. Fai capire in ogni modo possibile che hai avuto dei miglioramenti e illustra quando. Ma attenzione: non esagerare, cerca di capire quando hai avuto effettivamente dei miglioramenti e non inserire cose a caso.

Valuta di utilizzare un layout adeguato al tipo di lavoro per cui ti candidi

Ogni lavoro richiede un layout adeguato alla situazione. Per fare un esempio, se stai per candidarti ad una posizione da artista, potresti pensare senza problemi di scrivere un CV in modo colorato (senza esagerare e usare troppi colori), magari con uno stile particolare. Se ti stai per candidare ad un lavoro da contabile, non per forza devi scrivere un CV “serio”, in bianco e nero e senza alcuna variazione dal classico: potresti comunque pensare di valutare un layout particolare, magari adoperando due colori come il bianco e il verde scuro.

La scelta spetta a te: l’importante è evitare di esagerare, e questo vale sempre. Non scegliere layout troppo complessi, risulterebbero soltanto pesanti alla vista e il recruiter potrebbe essere disincentivato a leggerlo.