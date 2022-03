Cervarezza, accoltella i genitori: 25enne arrestato

VENTASSO (Reggio Emilia) – Ha accoltellato il padre e la madre e poi è stato arrestato per tentato omicidio. E’ successo ieri mattina a Cervarezza dove la famiglia, originaria di Forte dei Marmi, ha un appartamento. Il fermato è un giovane di 25 affetto da una patologia psichiatrica. Sono stati i gentiori, che non sono in pericolo di vita, a chiamare i carabinieri. La madre è stata portata in elicottero al Maggiore di Parma, con una ferita a una spalla. Per lei una decina di giorni di prognosi. Il padre, ferito a una coscia e portato al Sant’Anna di Castelnovo Monti, è già stato dimesso. Anche il figlio è stato affidato alle cure dei sanitari.