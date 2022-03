Cerreto, cade mentre scia e finisce all’ospedale

VENTASSO (Reggio Emilia) – Cade mentre scia, 62enne livornese soccorso dai carabinieri sciatori di Collagna. Oggi, poco prima delle 12.30, i carabinieri sciatori della stazione di Collagna sono intervenuti sulla pista della Nuda di Cerreto Laghi per soccorre uno sciatore caduto accidentalmente. L’uomo ha perso i sensi per qualche minuti. Sul posto anche gli sciatori della Croce Rossa. Il 62enne, che è in discrete condizioni di salute, è stato portato con l’elisoccorso al Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le verifiche mediche del caso. I militari sciatori hanno poi trovato, a valle, la moglie dell’uomo, che è ipovedente, e l’hanno portata in macchina all’arcispedale.