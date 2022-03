Castelnovo Sotto, donna uccisa a coltellate

CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Una donna è stata uccisa a coltellate, questa mattina, in via Rossini a Castelnovo Sotto. La 62enne, italiana, sarebbe stata aggredita dal genero, uno straniero sui 40 anni, e uccisa. L’omicidio è avvenuto tra le 7 e le 8. L’uomo l’avrebbe colpita davanti al figlio di cinque anni che ha avuto dalla figlia della donna uccisa con cui viveva nella casa in via Rossini. Entrambe le donne sono originarie di Castelnovo Sotto.

La nonna, secondo quanto si apprende, era arrivata a casa della figlia per accompagnare il bambino all’asilo come faceva di solito durante la settimana. Pare che l’uomo si stesse separando dalla figlia della donna.