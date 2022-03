Cadelbosco Sopra, 45enne denunciato per spaccio

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Trovato dai carabinieri con le dosi di droga: 45enne denunciato dai carabinieri di Cadelbosco Sopra per detenzione ai fini di spaccio. Martedì sera una pattuglia di militari della stazione di Cadelbosco Sopra ha fermato un’auto condotta da un 42enne del paese. Terminate le procedure di identificazione, vista la preoccupazione che trapelava dal volto del conducente, i militari hanno approfondito i controlli e l’uomo ha consegnato loro spontaneamente una dose di cocaina detenuta per uso personale.

Il 42enne è stato portato in caserma e lì ha detto ai carabinieri chi era l’uomo che gli aveva fornito la droga: un 45enne residente nella bassa. I militari sono andati a casa sua, l’hanno perquisita e hanno trovato una decina di dosi di cocaina (grammi 7 circa), alcuni frammenti di hascisc (grammi 10 circa) e mezzo grammo di marijuana (in parte posseduti addosso e in parte rinvenuti a casa) insieme a 140 euro in banconote di vario taglio.