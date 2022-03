Bilancio Comune Casalgrande, i sindacati: “Grave non coinvolgerci”

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – “Il bilancio di previsione 2022 del Comune di Casalgrande è stato approvato senza un nostro coinvolgimento preventivo e la possibilità, da parte nostra, di esercitare il ruolo di interlocuzione e proposta frutto del rapporto costante con lavoratori e pensionati. Non vorremmo che diventasse una prassi consolidata”.

Cgil, Cisl e Uil pensionati lamentano di non essere stati coinvolti dal Comune di Casalgrande prima dell’approvazione del documento. Aggiungono: “Le relazioni sindacali non possono essere derubricate ad una mera formalità, se possibile da evitare, aumentando di fatto il solco già esistente fra cittadini e politica. Già a partire da metà novembre 2021 abbiamo formalizzato a tutti i Comuni la disponibilità al confronto, che siamo riusciti a realizzare in tutti gli altri Comuni dell’Unione”.

E concludono: “Auspichiamo che la voce dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati di Casalgrande sia tenuta in maggiore considerazione da chi amministra un territorio complesso e non privo di problematiche, soprattutto in un momento di crisi e transizione come questo. Chiediamo quindi che si possano da subito riprendere i corretti confronti tra le parti, come del resto è previsto dai Protocolli sottoscritti dalle rispettive rappresentanze istituzionali ANCI e Regione Emilia-Romagna”.