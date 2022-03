Bagno, la Cgil: “L’ambulatorio locale è senza medico”

REGGIO EMILIA – Nei giorni scorsi i pazienti in cura nell’ambulatorio nei pressi della farmacia di Bagno hanno trovato affisso un cartello che avvisava che dal prossimo 1° aprile il medico di medicina generale sarebbe andato in pensione e si invitavano gli assistiti a rivolgersi al Saub per una nuova assegnazione. Scrive la Cgil: “Ad oggi, dai contatti avuti con diverse persone dalla lega Spi Cgil che opera nella zona, risulta che ancora gli assistiti non abbiano ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito da parte dell’Ausl”.

Sottolineano Cgil e Spi provinciali: “Siamo ben consapevoli della grande difficoltà attualmente esistente nel reperire medici di base non solo nella nostra provincia ma in tutto il territorio nazionale. Questo però non giustifica in alcun modo, a nostro avviso, che da parte dell’Ausl non vi sia una corretta e tempestiva comunicazione agli assistiti in frangenti come questo, al fine di consentire ai cittadini, in particolare per gli anziani, di riflettere sulle scelte da compiere e di provvedere ai necessari adempimenti, con un congruo tempo a disposizione”.