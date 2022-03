Area sicurezza lavoro in procura, il plauso della Cgil

REGGIO EMILIA – Bene per la Camera del lavoro di Reggio Emilia l’istituzione in Procura di una nuova area, che si occuperà di sicurezza sul lavoro. La proposta, contenuta nel nuovo piano organizzativo oggi al vaglio del Csm, è per il segretario generale Cristian Sesena “un segnale di sicuro interesse alla luce della situazione drammatica che si registra nel Paese, dove morire di lavoro oramai quasi non fa più notizia”.

Dunque, continua Sesena parlando alla ‘Dire’, “Sarà opportuno verificare nel tempo che questa area venga fornita di adeguate professionalità per essere concretamente operativa”, perché “i progetti non adeguatamente accompagnati da investimenti in termini di assunzioni sono destinati a rimanere sulla carta”. Inoltre, osserva infine il segretario della Cgil, “tutta la sfera dei servizi ispettivi a 360 gradi necessita di più personale stabile e qualificato”.