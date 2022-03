Aiuti alla popolazione ucraina: ecco come fare

REGGIO EMILIA – Il Comune di Reggio Emilia aprirà i suoi magazzini via Mazzacurati 11 in città dal prossimo venerdì 4 marzo sino al 10 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 tutti i giorni sabato e domenica compresi, per permettere a chi vuole donare a favore della popolazione ucraina prodotti di uso quotidiano, prodotti alimentari a lunga scadenza e prodotti per l’igiene personale (segue elenco dettagliato).

Nel corso della settimana prossima verranno definiti eventuali nuovi orari di accesso alla struttura, dal 10 marzo in poi. Il Comune è in contatto con il Consolato Ucraino di Milano per la definizione delle tipologie merceologiche necessarie – che presumibilmente potrebbero cambiare di settimana in settimana – e per la definizione dell’hub logistico di riferimento per il nord Italia (con ogni probabilità Milano o Verona) attraverso il quale i convogli con quanto raccolto raggiungeranno l’Ucraina.

Il numero telefonico 0522/456655 dalle 8.30 alle 12.30 risponderà a chi vuole richiedere informazioni e/o mettere a disposizione alloggi o qualsiasi altro tipo di aiuto per chi, in fuga dalla guerra, dovesse raggiungere Reggio. Le informazioni utili verranno veicolate attraverso la pagina web: www.comune.re.it/ucraina. Nei prossimi giorni il Comune di Reggio Emilia attiverà un conto corrente specifico, appositamente dedicato alle esigenze dei profughi che giungeranno sul nostro territorio comunale.

A proposito di donazioni è importante puntualizzare che in questo momento non si cercano indumenti e vestiario, ma prodotti che possono essere destinati sia ai territori ucraini che alle città lungo il confine in cui segnala la presenza di molte persone che scappano dal conflitto in corso.

Le indicazioni ricevute sui prodotti necessari sono le seguenti. Prodotti uso quotidiano: sacchi a pelo, coperte, asciugamani. Prodotti alimentari a lunga conservazione (non in contenitori di vetro): pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti confezionati, the in bustine e caffè solubile, piatti, bicchieri e posate monouso. Prodotti per igiene personale: pannolini per bambini, salviette umide, sapone, shampoo.

Si raccomanda a chi vuol donare di attenersi alle categorie citate. Altri prodotti, in particolare vestiti, non verranno accettati, in quanto non potrebbe esserne garantita la distribuzione. Medicinali e dispositivi medici verranno raccolti presso le Farmacie comunali riunite: antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, antisettici, mascherine, garze, guanti monouso, siringhe.