Agrigento, muore in moto poliziotto in servizio a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Un agente della stradale, Angelo Melluso, 34 anni di Agrigento e in servizio alla sezione di Reggio Emilia, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla Statale 115, in contrada Vincenzella, a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Era su una moto, una Royal Enfield 400, che, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo di cemento armato della carreggiata.

Melluso aveva prestato servizio fino ad alcuni mesi fa al Distaccamento polizia stradale di Catenanuova (in provincia di Enna) e poi era stato trasferito all’Rpc (Reparto prevenzione crimine) di Reggio Emilia. I colleghi della sezione in cui lavorava, appresa la notizia del decesso, sono rimasti increduli.