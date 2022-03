Aggredisce l’amica e poi i carabinieri: arrestato

REGGIO EMILIA – Prima aggredisce l’amica e poi i carabinieri: 30enne arrestato ieri mattina per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per minaccia aggravata e violenza privata. Secondo quanto ricostruito dai militari l’uomo, in seguito a una lite con l’amica avvenuta l’altra notte, utilizzando la lama di un cutter, ha cercato di colpire la gamba della donna tagliandole i pantaloni e poi ha gettato a terra, infrangendo il vetro, il cellulare dell’amica con cui la donna stava chiamando i carabinieri. Riappacificati, con la promessa dell’uomo di pagare il danno arrecato, dopo colazione, alla richiesta della donna dei soldi per pagarle lo smartphone l’uomo ha inveito nuovamente contro l’amica che, a quel punto, ieri mattina ha chiamato i carabinieri. Quando ha visto i militari l’uomo è andato in escandescenza e ha opposto una forte resistenza tentando di colpire con gomitate e testate i carabinieri e cercando anche di morderli. A quel punto è stato arrestato.