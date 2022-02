Viale Umberto I, alcol a minorenni: locale chiuso per 10 giorni

REGGIO EMILIA – La questura ha chiuso per 10 giorni il “Kaur Inderpreet – King Punjabi Market” di viale Umberto I per 10 giorni. Il titolare dell’esercizio era già stato sanzionato il 15 febbraio scorso per la vendita a minori di bevande alcoliche e superalcoliche. In quell’occasione il titolare, di origini straniere, aveva venduto a un quattordicenne e un quindicenne una bottiglia di vodka e una di vino che ne aveva provocato l’ubriachezza. Il provvedimento di chiusura è stato notificato questa mattina da personale della polizia amministrativa della questura di Reggio Emilia in collaborazione con i militari del comando compagnia carabinieri.