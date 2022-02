Viaggi studio all’estero: la formazione tra apprendimento e divertimento

REGGIO EMILIA – Viaggiare all’estero è un’esperienza unica, che arricchisce il proprio bagaglio culturale e l’animo. Per questo è importante iniziare a vivere questa esperienza sin da giovanissimi, in modo che il proprio percorso di viaggio sia anche un momento di crescita personale. Come coniugare, però, tutto questo con la giovane età e la scuola? Un’idea è certamente quella di programmare un viaggio studio estivo.

Non sempre, però, è facile trovare proposte che integrino la formazione scolastica all’estero a momenti di svago e divertimento di qualità: per questo affidarsi ad una travel company online come Tramundi, leader anche per queste tipologie di viaggio, può essere un’ottima soluzione. In questo modo i viaggi studio all’estero saranno esperienze memorabili non solo per imparare perfettamente una seconda lingua, sempre più richiesta per qualsiasi professione, ma anche per ampliare gli orizzonti scolastici e lavorativi, valorizzare il proprio titolo di studio e gettare le basi per nuove amicizie.

Una delle mete per le vacanze studio più gettonate dai giovanissimi è senza dubbio Londra. Nella città della Regina lo studio della lingua inglese va di passo con gite e divertimento, per permettere ai ragazzi di fare nuove conoscenze, esplorare posti nuovi e cimentarsi in diverse attività. Le lezioni dall’Avery Hill Campus della Greenwich University, verranno intervallate da alcuni momenti di scoperta tra cui alla città universitaria di Cambridge, tra i musei più spettacolari della capitale inglese come il Science Museum, il Natural History Museum, il British Museum, il Victoria and Albert Museum oltre che a luoghi chiave della città di Londra come Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Downing Street e Buckingham Palace.

Studio ma anche sport nella cittadella universitaria, serate di musica e cinema, oltre a gite entusiasmanti come quella alla scoperta dei luoghi di Harry Potter, a Watford, nella sede della Warner Bros Studios The Making of Harry Potter. Sempre più apprezzate dai giovani studenti anche le vacanze studio a Dubai. Qui, nella città degli Emirati Arabi, i ragazzi possono alternare lo studio della lingua inglese ad escursioni guidate nel deserto, scoprire le bellezze della città o arrivare fino ad Abu Dhabi per visitare il Memorial, il Louvre Museum e il Sheik Zayed Grand Mosque. Non solo.

I ragazzi possono divertirsi visitando le diverse attrazioni che Dubai riserva ai giovanissimi come Ski Dubai, una vera e propria località sciistica al coperto, per sciare o fare snowboard mentre fuori c’è il sole. Infine, si può scegliere anche un viaggio studio a Cipro e studiare nel migliore college dell’isola del Mediterraneo orientale. Ancora una volta Tramundi offre un pacchetto che coniuga perfettamente lo studio all’esperienza di svago per far vivere al meglio questa esperienza di vita proponendo gite tra le più belle città, tra i villaggi dei pescatori e ore di svago in alcune delle spiagge più belle dell’isola. In questo modo i giovani potranno studiare, fare nuove amicizie, arricchire il proprio bagaglio culturale ma anche emozionale.