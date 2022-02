Via Torricelli, due donne denunciate per tentato furto in abitazione

REGGIO EMILIA – Due donne, di cui una incinta, sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso. Sabato mattina, poco prima di mezzogiorno, gli agenti a bordo di una volante sono intervenuti in via Torricelli, nella zona della Pappagnocca, in seguito alla segnalazione di un residente che riferiva di due giovani che si aggiravano, con fare sospetto, nel cortile della sua abitazione.

I poliziotti sono arrivati e hanno cercato di avvicinare le due donne che, quando li hanno visti, hanno cercato di eludere i controlli. Le due giovani, una incinta e con precedenti per reati contro il patrimonio e l’altra minorenne, sono state trovate in possesso di materiale atto allo scasso che poi è stato sequestrato.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno accertato che su un telaio di una porta erano presenti dei segni di tentata effrazione, riconducibili all’utilizzo di arnesi da scasso. Inoltre, le due donne erano state riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza esterno dell’abitazione. Sono quindi state denunciate per tentato furto aggravato in concorso in abitazione e porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.