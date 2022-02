SCANDIANO (Reggio Emilia) – Vendono abbigliamento on line, ma è una truffa: inserzionista e cassiere denunciati dai carabinieri. La vittima, una 25enne scandianese, volendo effettuare acquisti per i regali natalizi, nel mese di dicembre ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce relativo a una maglia e a due paia di scarpe.

Ha quindi versato il corrispettivo richiesto per la vendita on line, ovvero 130 euro, tramite bonifico per poi scoprire di essere stata raggirata quando non ha ricevuto quanto acquistato. Ha cercato di contattare invano il venditore che non le ha più risposto. Quando ha capito di essere stata truffata è andata dai carabinieri della tenenza di Scandiano e ha sporto denuncia per truffa.

Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i carabinieri sono risaliti a un 30enne e al suo complice 37enne, residenti nel barese, che sono stati denunciati per truffa.