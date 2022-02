Vaccinazioni, da martedì quarta dose a 6mila reggiani immunodepressi

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia inizierà martedì la nuova fase della campagna vaccinale riservata alle persone gravemente immunodepresse, con la somministrazione della dose booster di vaccino anti Covid, che per loro sarà la quarta. Si tratta di circa 6.000 destinatari a livello provinciale, che riceveranno un sms di invito da parte dell’Azienda Usl. Ad essere chiamati saranno i pazienti dai 12 anni in su che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla terza dose. Per le persone dai 18 anni in su non ancora vaccinate e che volessero iniziare il ciclo, saranno disponibili dai prossimi giorni anche 9.600 dosi del vaccino Novavax.