Unindustria, al via i corsi per formare tecnici per le imprese

REGGIO EMILIA – Il 24 gennaio è iniziato il primo. Ieri, 7 febbraio, il secondo. I due nuovi corsi di riqualificazione professionale per addetti al montaggio e alle lavorazioni meccaniche progettati da Unindustria Reggio Emilia, CIS e Umana per rispondere ai fabbisogni delle imprese associate del territorio sono partiti con i primi 20 partecipanti che sono stati selezionati.

Unindustria ha raccolto a ottobre 2021 le esigenze di personale dai propri associati e questi corsi rappresentano una prima risposta in termini di selezione e formazione di personale qualificato. I partecipanti i corsi organizzati da CIS con la collaborazione di Umana e successivamente potranno accedere alle opportunità lavorative delle aziende che hanno manifestato interesse per la ricerca di questi profili professionali.

Unindustria Reggio Emilia risponde così alle richieste delle imprese associate, proseguendo nel percorso di attrattività delle professionalità tecniche che ha visto l’avvio nell’autunno scorso dei corsi ITS e IFTS, organizzati insieme a CIS e che coinvolgeranno oltre 500 persone nel corso del 2022.

Fabio Storchi, Presidente di Unindustria Reggio Emilia, ha così illustrato l’iniziativa: “Questo progetto nasce da un crescente fabbisogno di personale espresso dalle aziende del territorio, sempre più alla ricerca di competenze tecniche in grado di rispondere alle esigenze di sviluppo della Fabbrica 4.0. Stiamo lavorando in sinergia con CIS e Umana per realizzare un’importante attività di selezione, formazione ed inserimento di personale qualificato nelle aziende del territorio di Reggio Emilia”.

L’iniziativa di Unindustria rappresenta una vera opportunità di crescita non solo professionale, ma anche personale grazie all’opportunità che le persone avranno di imparare lavorando in aziende che investono in tecnologia all’avanguardia e che operano nel mondo.

“Questo non è che il primo passo, infatti per il 2022 sono pianificati da Unindustria e CIS – spiega Annalisa Corghi, Presidente di Cis – oltre una ventina di progetti formativi, con l’obiettivo di rispondere concretamente al fabbisogno di personale espresso dalle imprese associate. Entrambi i percorsi prevedono, oltre alla parte di teoria relativa a disegno tecnico e tecnologia meccanica, anche una parte di attività pratica svolta direttamente in laboratorio su macchine utensili e al banco di lavoro per il montaggio di componenti meccanici. A tenere la docenza sono professionisti con pluriennale esperienza in ambito meccanico e nell’insegnamento tecnico-pratico degli adulti. Ai primi due corsi partecipano venti persone, con il coinvolgimento diretto di nove imprese”.

Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, ha concluso aggiungendo che: “La formazione rappresenta oggi la chiave di volta per la competitività delle imprese che chiedono professionalità funzionali in grado di sostenere il loro sviluppo. Ma la formazione è anche un grande driver sia per accompagnare i giovani al mondo del lavoro sia per rigenerare professionalmente quelle figure mature che in un mercato fluido e con alto grado di obsolescenza delle competenze rischierebbero di essere escluse. Ed è per questo che Umana sostiene con forza la collaborazione con Unindustria Reggio Emilia e Cis, perché questo progetto formativo ha il pregio della concretezza e risponde puntualmente alle esigenze delle imprese generando valore per loro e per il territorio in cui operano”.