Unahotels, Olisevicius estende il suo contratto fino al 2024

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per l’estensione del contratto dell’atleta Osvaldas Olisevicius, originariamente in scadenza a giugno 2022, fino al termine della stagione 2023/2024.

Olisevicius, ala lituana di 29 anni, ha firmato per la Unahotels nell’estate 2021 ed ha finora prodotto 17.4 punti e 5.1 rimbalzi di media in Serie A, con il 53% da 2 punti, il 41% da 3 ed il 93% ai tiri liberi, terminando in doppia cifra tutte le 14 partite disputate finora, con un massimo di 29 punti nel successo esterno a Trieste. Nel corso di questa prima metà di stagione, Osvaldas ha inoltre fatto il suo esordio con la prestigiosa maglia della Nazionale Lituana.

Queste le parole del Direttore Sportivo Filippo Barozzi: “Il rinnovo biennale di Olisevicius rappresenta un primo passo importante per la nostra società in termini di programmazione e costruzione della prossima squadra. L’accordo con Osvaldas, uno dei giocatori ad oggi più performanti dell’intera Serie A al suo debutto nel campionato italiano, dimostra che vi è tra le parti la volontà di crescere insieme attraverso un percorso condiviso. Ringraziamo i nostri proprietari per averci permesso di concludere questa importante operazione di mercato. Abbiamo puntato su un professionista che ha dimostrato in questi primi mesi insieme di credere fortemente nella progettualità del club. Un binomio, quello con gli atleti lituani, che viene così rinsaldato e mira a guardare avanti con metodo, pur mantenendo alta la concentrazione sugli obiettivi dell’attuale stagione sportiva”.

“Proseguire il mio rapporto con la Pallacanestro Reggiana è stata una scelta facile – ha dichiarato Osvaldas Olisevicius – qui ho trovato fin da subito un’organizzazione seria e competente, che ha condiviso con me l’ambizione di crescere. Sono contento di quello che ho fatto finora, ma voglio continuare così e migliorarmi ulteriormente e spero davvero che potremo toglierci tante soddisfazioni insieme. Mi sono trovato bene in questa città e con la gente di Reggio e non vedo l’ora di scendere in campo sul parquet del PalaBigi, in un palasport che tutti mi dicono avere un’atmosfera bellissima”.