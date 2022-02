Unahotels, la partita di domani contro Kiev non verrà disputata

REGGIO EMILIA – Il board della Fiba Europe Cup ha ufficialmente comunicato che, in virtù dell’attuale situazione di instabilità politica in Ucraina, la società del Kiev Basket non viaggerà verso l’Italia e di conseguenza il match in programma domani alle 20:30 alla Unipol Arena non si svolgerà. Una volta esaminata la situazione, il Giudice Unico della FIBA renderà note le decisioni in merito alla gara stessa.

Modalità di rimborso dei biglietti

Pallacanestro Reggiana comunica che coloro che hanno comprato il biglietto singolo evento per la partita contro Kiev avranno diritto al rimborso del tagliando stesso: per quelli che hanno effettuato l’acquisto online su Vivaticket, il rimborso sarà automatico. Chi invece ha acquistato il biglietto allo “stoRE”, dovrà recarsi nel negozio ufficiale biancorosso.

Per i possessori invece del pacchetto “Europa Pack”, la partita contro Kiev verrà sostituita in abbonamento dalla prossima sfida casalinga di FIBA Europe Cup, la cui data verrà annunciata una volta definito il tabellone dei Quarti di Finale della competizione.