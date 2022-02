Unahotels, febbraio di fuoco: ecco tutte le partite

REGGIO EMILIA – Si prepara ad un febbraio di fuoco la Unahotels. È stato infatti ufficializzato il calendario degli impegni biancorossi nelle prossime settimane: Cinciarini e compagni scenderanno in campo per sei volte nel giro di dodici giorni, prima della sosta Fiba per le gare delle nazionali. I primi due impegni in trasferta: domenica 6 febbraio sul parquet di Brindisi alle 18:30 e martedì 8 febbraio alle ore 20:00 ad Anversa per la FIBA Europe Cup.

Successivamente, i biancorossi affronteranno nel giro di una settimana quattro gare casalinghe consecutive alla Unipol Arena: si parte venerdì 11 febbraio alle 20:30 sempre in Coppa contro i tedeschi del Crailsheim, poi domenica 13 febbraio alle 20:45 contro Treviso, poi sarà il turno del recupero del match di FIBA Europe Cup contro Kiev, fissato per martedì 15 febbraio alle 20:30 ed infine il tour de force si concluderà venerdì 18 febbraio alle ore 20:30 con la riprogrammazione della sfida contro Varese.

