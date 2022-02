REGGIO EMILIA – Un volumetto monografico per ricordare la figura di Sandro Gasparini, scomparso il 3 marzo 2016, noto per le sue attività editoriali e per aver gestito il dancing Marabù dal 1978 sino al 2000 con eventi che hanno segnato un’epoca. L’hanno scritto 16 amici del noto imprenditore e non mancano quindi suggestivi aneddoti e testimonianze di rilievo.

Il volume è stato stampato, a cura di FotoReggio, dA Giuseppe Bucaria che, per oltre vent’anni, ha seguito, passo passo, tutti gli eventi musicali e soprattutto i servizi fotografici di Tuttoreggio e Forza Reggiana che erano i prodotti editoriali di successo che ha curato Sandro Gasparini con la sua agenzia Olma. Martedì 22 febbraio ci sarà una cerimonia di consegna del libro durante una apericena che si terrà a partire dalle 19 nel ristorante Taglierè a Palazzo di Corso Garibaldi in città, di fianco a Palazzo Magnani.

A questo appuntamento si è arrivati dopo che a fine settembre Giuseppe Bucaria aveva convocato a Villa D’Este decine e decine di amici di Sandro Gasparini, coinvolgendoli a scrivere un libro che esalta la memoria di questo poliedrico personaggio reggiano.