Ubriachi e molesti al bar, titolare denunciato

REGGIO EMILIA – La questura ha denunciato sabato scorso i titolari di un bar di via Emilia Ospizio, già colpito in passato da una sospensione dell’attività, per il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Verso le 20.55 gli agenti della squadra volanti della questura sono intervenuti in Emilia Ospizio, nel bar, in seguito alla segnalazione di persone moleste che erano presenti nell’esercizio.

Giunti sul posto i poliziotti hanno visto numerose persone all’interno dell’attività, in evidente stato di ebbrezza, che consumavano alcolici inottemperanti alle misure di contenimento del rischio da contagio da SARS-CoV2. I titolari sono stati denunciati e agli avventori è stata contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.