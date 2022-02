TuttoReggio, in tanti alla serata in onore di Sandro Gasparini

REGGIO EMILIA – Una parata di personaggi alla serata in onore di Sandro Gasparini, organizzata da Giuseppe Bucaria di FotoReggio, martedì sera al ristorante Taglierè a Palazzo. L’occasione per distribuire il volume monografico dedicato al noto ex patron del Marabù che contiene sedici testimonianze di amici e dei suoi più stretti collaboratori.

Il mondo della notte e della movida Reggiana dei tempi d’oro è rivissuto attraverso le immagini d’epoca che scorrevano in uno schermo, mentre in sala si moltiplicavano tra i presenti gli aneddoti e i ricordi di Sandro Gasparini, personaggio poliedrico che oltre al Marabù ha dedicato molta attenzione anche all’editoria, la rivista Tuttoreggio e il periodico Forza Reggiana per quasi trent’anni.

Tra i presenti alla serata Marco Eboli, il figlio di Ivo Callegari, Massimiliano, ex socio con Gasparini e Marcella Bella, del Marabù, la cui avventura è durata dal 1978 al 2000, lo scrittore Pierfrancesco Grasselli, Patrizia Campani, proprietaria della testata Forza Reggiana, Gigi Manzotti, gestore di noti locali da ballo, Hiris, specializzato nella gestione degli impianti luce per le più famose star, da Vasco Rossi ai più grandi concerti, Andrea Gasparini, uno dei due figli di Sandro Gasparini importante gestore di eventi, il Bar Tender professionista Vanni Folloni.

Significativa pure la presenza di Roberto Romani in arte Jerry, che ha spiccato il volo dal Marabù verso esperienze internazionali e oggi lavora per Rai e Mediaset come tecnico delle scenografie, modelle reggiane e tanti altri, non meno importanti, che hanno fatto da cornice all’evento che verrà ripetuto nella prossima estate, allargando meritevolmente la pubblicazione di altre testimonianze nel prossimo volume ampliato che verà dedicato alla memoria di Sandro Gasparini.