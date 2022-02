Torna il concorso de “La Bella emiliana” e de “Il Bello emiliano”

REGGIO EMILIA – Torna il concorso della Bella Emiliana e del Bello Emiliano, edizione 2022. A curare la manifestazione, giunta alla quinta edizione, sarà come sempre Giuseppe Bucaria, titolare di FotoReggio. Il primo appuntamento dell’anno viene organizzato a Villa D’Este, domenica 27 febbraio, con una giornata interamente dedicata alle iscrizioni e al primo casting dei partecipanti che verranno sottoposti alle foto di repertorio.

L’inizio delle selezioni è fissato alle 9 e durerà tutta la giornata. I partecipanti verranno suddivisi per categoria: giovani dai 18 ai 25 anni, over 25 – 35, over 35 – 45, over 45 -55. Possono iscriversi aspiranti modelle e modelli e volti nuovi delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e Ferrara. I vincitori del concorso Emiliano, avranno diritto ad accedere alla finale nazionale “La Bella Europea Italiana”.

Le prime fasce verranno assegnate nel Casting Show che si terranno il 26 marzo in un locale nella provincia di Reggio Emilia.