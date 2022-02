Terremoto a Reggio Emilia, otto scosse nel giro di nove ore

REGGIO EMILIA – Sono state in tutto otto le scosse di terremoto che, dalle 19,55 di ieri sera fino alle 5 di questa mattina, hanno tenuto in apprensione i reggiani. L’epicentro è sempre stato fra Bagnolo e Correggio. La prima è stata alle 19.55, di magnitudo 4.0, a Bagnolo. Poi, un’ora dopo, si è registrato un altro movimento tellurico alle 21. La magnitudo, questa volta, è stata di 4.3 e l’epicentro è stato a Correggio a 6 chilometri di profondità.

Sono seguite altre due scosse di assestamento: una di nuovo a Bagnolo, alle 21.06, di magnitudo 2.2, a tre chilometri di profondità e una di nuovo a Correggio, alle 21.14. di magnitudo 2.6 a 7 chilometri di profondità. Alle 21,37 si è registrata una quinta scossa, questa volta a Bagnolo, di 2.7 a 2 chilometri di profondità.

Ma il sisma non ha dato pace ai reggiani. Durante la notte ci sono state altre tre scosse. Una alle 23.26, sempre a Bagnolo, di magnitudo 2.3, poi una alle 4.02 di magnitudo 2.4 a Correggio e infine l’ultima scossa di magnitudo 2.0 a Correggio alle 4.48 di mattina.

Per fortuna non si registrano feriti e danni. I carabinieri informano che a Correggio, San Martino in Rio e Bagnolo, non è stato rilevato nessun danno e che le scuole sono regolarmente aperte. Scuole aperte, dopo i sopralluoghi, anche nel capoluogo a Reggio Emilia.