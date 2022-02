Tenta furto in un negozio de I Petali: denunciato

REGGIO EMILIA – Ai Petali con una busta schermata per rubare capi d’abbigliamento: 35enne denunciato per tentato furto aggravato dai carabinieri. In apparenza sembrava un normale cliente che era entrato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale I Petali per fare spesa. Di fatto, come poi verificato dai carabinieri, l’uomo, che era stato bloccato da un dipendente prima che riuscisse ad allontanarsi, era un ladro.

Il 35enne giovedì pomeriggio ha raggiunto il centro commerciale i Petali ed è entrato in un negozio di abbigliamento come un normale cliente. All’uscita, dopo aver superato le barriere di sicurezza, è stato fermato da un dipendente che lo ha trovato in possesso di un paio di pantaloni presi dal negozio e nascosti in una busta di carta. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno appurato che la busta era stata appositamente schermata con dei fogli di alluminio proprio per inibire, peraltro con successo, l’attivazione dell’antitaccheggio del pantalone che l’uomo voleva rubare.