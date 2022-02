Skin positivity: il movimento per l’accettazione delle proprie imperfezioni

REGGIO EMILIA – Il Covid e il periodo di lockdown hanno contribuito alla decisione di molte star e influencer di mostrarsi al naturale. Il pubblico ha apprezzato, non solo per una questione di sincerità, ma anche per via di un trend che negli ultimi tempi si trova sempre più spesso alla ribalta. Si parla nello specifico della skin positivity, ovvero della riqualificazione dei “difetti” della pelle, visti non più come un elemento negativo ma come un fattore di unicità per ogni donna.

Il movimento della skin positivity ed esempi pratici

Nessuno è perfetto, e non si tratta di un semplice modo di dire. Ogni persona ha le sue peculiarità, e questo riguarda non solo il carattere o il fisico, ma anche la pelle. Ci sono donne con moltissime lentiggini, altre con zone bianche sulla cute, altre ancora che purtroppo soffrono in via cronica di condizioni come le dermatiti e gli eczemi. È chiaro che quando si tratta di infezioni e di infiammazioni conviene sempre attivarsi per curarle, come nel caso della già citata dermatite, che è una delle problematiche della cute più diffuse in assoluto sia fra gli adulti, sia fra i bambini.

Ritornando alla skin positivity, questo movimento – portato avanti in primis dai vip e dalle influencer – cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle diversità. Nello specifico, un difetto può essere accettato senza problemi, perché non inficia sulla bellezza di una persona, ma può rappresentare al contrario un suo tratto distintivo. È chiaro che certi difetti sono più evidenti di altri, e dunque richiedono un lavoro psicologico maggiore da parte di chi desidera liberarsi dalla necessità di doverli occultare e nascondere.

Quali sono le star che stanno portando avanti questo trend

Sono davvero tantissime le star che hanno deciso di non nascondere più i propri difetti, così da far capire agli altri che la bellezza – quella vera – non dipende dall’aspetto della pelle. Fra i VIP che hanno preso a cuore il movimento della skin positivity non potremmo non citare Aurora Ramazzotti, insieme ad altre celebrità italiane come Matilda De Angelis e Giulia De Lellis, sofferente di acne. Anche all’estero troviamo ovviamente molte paladine famose della skin positivity, come nel caso di Taylor Hill e di Kendall Jenner.