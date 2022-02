Sequestrate due auto senza assicurazione a un 51enne

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Durante un controllo di polizia stradale in via Pedemontana, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha fermato una Fiat Panda, condotta da un 51enne residente a Scandiano che, dal controllo delle banche dati informatiche, era senza assicurazione. Il conducente ha detto di avere regolarmente pagato l’assicurazione ed ha esibito un certificato di assicurazione in corso di validità.

E’ stata quindi contattata telefonicamente l’assicurazione che ha confermato che non c’era alcuna copertura assicurativa sul veicolo, ma il conducente sosteneva di essere in grado di provare l’avvenuto pagamento del premio assicurativo. La pattuglia ha invitato il 51enne a venire il giorno successivo al comando per produrre la documentazione da cui risultava il pagamento dell’assicurazione.

L’uomo è arrivato, come concordato al comando alla guida di una Citroen, ma, con grande stupore degli agenti, anche questo veicolo era senza assicurazione. Il 51enne ha detto di avere incaricato un conoscente di pagargli l’assicurazione, ma senza dargli del denaro, perché avrebbe avuto un credito da riscuotere, ma la persona, evidentemente, non aveva provveduto a fare nessun pagamento. Sono stati quindi redatti i verbali, da 866 euro l’uno, per mancanza di copertura assicurativa per entrambi i veicoli che sono stati sequestrati. Ora il 51enne dovrà pagare l’assicuazione per ogni veicolo per almeno 6 mesi per evitare la confisca e poterli riavere.