Sanremo 2022, seconda serata da record: ascolti mai così alti dal 1995

ROMA – La fiaba contro l’omofobia di Checco Zalone, l’annuncio di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan alla conduzione dell’Eurovision che si terrà a Torino e poi ospiti e gli altri 13 big in gara. Tra cui Elisa, Fabrizio Moro, Sangiovanni, Irama e Emma. Un mix perfetto che porta la seconda serata a superare gli ascolti della prima.

ASCOLTI MAI COSÌ ALTI DAL 1995

Gli spettatori che hanno seguito la kermesse ieri sera sono stati 11.320.000 e lo share di media 55,8%. La prima parte della serata, dalle 21.29 alle 23.33, è stata seguita da 13.572.000 spettatori con il 55,3% di share. La seconda parte invece, dalle 23.38 alle 00.50, è stata seguita da 7.307.000 spettatori con il 57,4% di share.

“Era dal 1995 che non si registrava un picco d’ascolti nella seconda serata“, dichiara con soddisfazione Stefano Coletta, direttore di Rai1, commentando il successo di ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo. A viale Mazzini, perciò, oggi “c’è grande contentezza” perché – come ribadisce Coletta- “è eccezionale che una seconda serata superi il debutto”.

Gioia anche per Amadeus che ringrazia Fiorello, Zalone, Muti e Lorena Cesarini, quest’ultima ieri sera co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston. “Ringrazio la musica, le canzoni fanno audience. Tutto parte da lì. È l’ingrediente principale. Ringrazio la musica per il successo di queste due serate”, aggiunge il Direttore artistico che stasera torna in diretta con al fianco Drusilla Foer. “Ho una grande ammirazione per lei, è speciale, è intelligente, è amata. Sono felice sia la terza signora del Festival”, conclude il conduttore.

ZALONE TRA OMOFOBIA E VIROLOGIA

Attesissimo a Sanremo, Checco Zalone sul palco dell’Ariston ha tenuto fede a se stesso. Con l’ironia irriverente che lo caratterizza ha giocato sui luoghi comuni, tra sketch e canzoni, prendendo in giro l’italiano medio, i nuovi cantanti ‘poco ricchi’ e i virologi, oramai star televisive e del web. Ha esordito con una favola Lgbtq ‘calabro-brasiliana’ in cui al posto di Cenerentola c’è Oreste, trans brasiliano di cui si innamora il principe. Quindi spazio al trapper Ragadi che nei suoi brani non canta di traumi adolescenziali e periferie, ma del fatto di essere cresciuto in una famiglia ‘poco ricca’. Infine Zalone veste i panni del virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, che teme di tornare all’anonimato e alla povertà, insieme ai suoi colleghi, ora che la pandemia sembra che stia per finire.

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA SERATA

Elisa torna al festival di Sanremo dopo 21 anni e subito schizza prima in classifica, sia della seconda serata sia in quella provvisoria in cui compaiono tutti i cantanti in gara, superando i favoriti Mahmood e Blanco, primi nella serata inaugurale del festival.

1 Elisa – O forse sei tu

2 Mahmood e Blanco – Brividi

3 La rappresentante di lista – Ciao Ciao

4 Dargen D’Amico – Dove si balla

5 Gianni Morandi – Apri tutte le porte

6 Emma – Ogni volta è così

7 Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

8 Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9 Irama – Ovunque sarai

10 Fabrizio Moro – Sei tu

11 Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

12 Noemi – Ti amo non lo so dire

13 Sangiovanni – Farfalle

14 Michele Bravi – Inverno dei fiori

15 Rkomi – Insuperabile

16 Achille Lauro – Domenica

17 Matteo Romano – Virale

18 Highsnob e Hu – Abbi cura di te

19 Giusy Ferreri – Miele

20 Iva Zanicchi – Voglio amarti

21 Aka7even – Perfetta così

22 Le Vibrazioni – Tantissimo

23 Yuman – Ora e qui

24 TANANAI – Sesso occasionale

25 Ana Mena – Duecentomila ore