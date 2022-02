San Valentino, dille che l’ami con un disco

REGGIO EMILIA – Si avvicina il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati e di chi si vuole bene, un appuntamento per il quale si è disposti anche a svenarsi, pur di fare bella figura. Regalare un cd in questa speciale ricorrenza è un pensiero che, a differenza di una cena a lume di candela, fiori, cioccolatini o quant’altro, rimane nel tempo a ricordo di un giorno tanto atteso.

Quali possono essere i cd da regalare? La risposta è nelle proposte vagliate fra le poche in circolazione in questo periodo di pandemia. Le compilation a tema sono un concentrato d’amore, come “Love 2022” e “Big & Bang Hits 21/22”.

“Love 2022” di Radio Italia è la compilation più bella dell’anno, con 24 canzoni, suddivise in 2 cd, interpretate da alcuni dei migliori artisti della musica italiana di oggi, come “Finché non mi seppelliscono” di Blanco o “Crazy love” di Marracash, un regalo bellissimo per la propria persona del cuore.

“Big & Bang Hits 21/22” è la compilation con 3 imperdibili cd, per un totale di 65 tracce: la migliore musica house, le hit di quest’inverno (da “Vertigine” di Elodie a “Sapore” di Fedez e Tedua e a “Io e te” di Achille Lauro), e i più bei pezzi degli anni settanta e ottanta.

“MinaCelentano” è la raccolta completa dell’ex tigre di Cremona e dell’ex molleggiato che comprende “A un passo da te”, “Amami amami”, “È l’amore”, “Messaggio d’amore” e “Se i ami davvero”.

Caselli e Amoroso sono le artiste che cantano l’amore al femminile. “100 minuti per te” di Caterina Caselli raccoglie tutti i suoi successi rimasterizzati in due cd, comprese “Nessuno mi può giudicare”, “Perdono”, “Ninna nanna cuore mio” e “Insieme a te non ci sto più”.

“Tutto accade” è il nuovo album di Alessandra Amoroso, arricchito da un’importante ricerca stilistica e nuove sonorità per “Canzone inutile”, “Il bisogno che ho di te”, “Ti vedo da fuori” e “Tutte le volte”. In “Ero romantica” Arisa sottolinea che in amore vince di ama, con undici brani come “Cuore”, “La casa dell’amore possibile” e “Potevi fare di più”.

Baglioni, Zucchero, Vasco Rossi, Paolo Conte cantano diverse declinazioni d’amore.

“Tutti qui collezione 2021” è la nuova versione in tre cd rimasterizzati della storia musicale di Claudio Baglioni dal 1972 al 2021 e un inedito booklet fotografico: non mancano, ovviamente, brani come “Questo piccolo grande amore”, “Amore bello”, “E tu”, “E tu come stai” e “Amori in corso”.

Zucchero si appropria delle canzoni di altri artisti del passato riattualizzati in “Discover”, da “Amore adesso” a “Lost boy calling”, “Con te partirò” e a “Fiore di maggio”. “Una canzone d’amore buttata via” è una delle canzoni d’amore dell’album “Siamo qui” di Vasco Rossi, come anche “Tu ce l’ahi con me” e “L’amore l’amore”.

Paolo Conte rilegge in “Live at Venaria Reale” i suoi maggiori successi, compresi “Madeleine”, “Come di” e “Via con me”.

Fra le nuove leve spiccano Sangiovanni, Rocco Hunt, Coez e Motta.

L’ep omonimo del giovane Sangiovanni, finalista ad Amici, contiene “Lady” con oltre 25 milioni di streams, “Perso nel buio” con Madame e, naturalmente, “Malibu” che ha impazzato la scorsa estate. Nell’album “Rivoluzione” convive la duplice anima di Rocco Hunt nel cavalcare l’onda della melodia come in “Un bacio all’improvviso” con Ana Mena dal ritornello che resta in testa a quella di mettere tutto se stesso nei testi.

“Come nelle canzoni” di Coez è una delle canzoni dell’album “Volare” che comprende anche “Margherita”, “Occhi rossi” e “Faccia da rapina”. Dall’album “Semplice” “E poi finisco per amarti” di Motta coglie stati d’animo, emozioni, immagini fugaci per accoglierle in un abbraccio, al pari di “Quello che non so di te”.

Il Volo, Tiromancino, Oliver Onions inneggiano ad altre sfaccettature dell’amore.

“I colori dell’amore” de Il Volo assapora la gioia di riabbracciare il proprio amore dopo alcune vicissitudini e, sempre dall’album “Sings Morricone”, emergono “Your love”, “Amalia por amor” e “E più ti penso”.

Il duetto di Federico Zampaglione di Tiromancino con Carmen Consoli in “L’odore del mare”, dall’album “Ho cambiato tante case”, può trovare una positività di fondo, come anche in “Finchè ti va” e “Tu ed io”. “We believe in love” degli Oliver Onions da “Future memorabilia” è un’impennata d’amore con la grande voce di Elhaida Dani, la Esmeralda di Notre Dame De Paris.

In questo giorno avvengono una serie di miracoli legati a coppie di innamorati ed ecco che, se si vuole andare sul sicuro, basta scegliere di regalare un cd che dura nel tempo.

Si racconta che San Valentino fosse un sacerdote che amava vedere giocare i bambini nel suo giardino e che spesso regalava loro un fiore da portare a casa per coltivare sentimenti di gioia e di amore. Un giorno però il santo venne imprigionato e i bimbi furono molto tristi, ma lo furono anche due piccioni che scapparono dal giardino per andare a ricongiungersi con il loro padrone dietro le sbarre della sua cella e cominciarono a tubare.

Valentino riconobbe i suoi animali e volle mandare un messaggio ai suoi bimbi legando al collo dei due volatili due sacchetti a forma di cuore. In uno c’era la chiave del giardino dove i bimbi giocavano, nell’altro un biglietto con un messaggio d’amore.

Quindi la festa di San Valentino, oltre ad essere la festa degli innamorati, è anche festa di gioia ed amore sconfinato.