Ruba all’Ipercoop Ariosto, denunciato per furto aggravato

REGGIO EMILIA – Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo che ieri, intorno alle 13, era stato sorpreso con della merce non pagata all’interno del ipermercato Coop Ariosto. Sul posto sono arrivati gli agenti a bordo di una pattuglia della Squadra Volante che hanno visionato le immagini del sistema di videosrveglianza.

Hanno visto che l’uomo aveva prelevato dagli scaffali del supermercato uno zaino, un prodotto dal reparto elettronica e una giacca e poi aveva passato la barriera delle casse utilizzando l’uscita senza acquisti. Era stato fermato dall’addetto alla vigilanza che lo aveva invitato a seguirlo negli appositi spazi in attesa dell’intervento dei poliziotti.

La merce rubata, per un valore complessivo di 120 euro, non danneggiata e ancora vendibile, è stata restituita all’esercente. L’uomo, privo di documenti, è stato portato in questura e denunciato per furto aggravato.