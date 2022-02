Ritrovato a Roma un 15enne sparito da Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Un quindicenne scomparso da Reggio Emilia il 27 dicembre scorso è stato ritrovato ieri, nella capitale, dai carabinieri della compagnia Roma Centro che stavano controllando le persone lungo la via dello shopping e le zone del Tridente. Secondo quanto scrive Ilfaroonline, il quindicenne è stato rintracciato a piazza di Spagna. I militari hanno contattato i familiari, residenti in provincia di Reggio Emilia, ed hanno accompagnato il minore in una casa famiglia in attesa di riaffidarlo.