Reggio Emilia si candida a progetto Ue per il clima

REGGIO EMILIA – Reggio Emilia si candida a diventare una delle 100 città europee “climaticamente neutrali” nell’ambito di un progetto della Commissione europea. Fino al 2030 le realtà che entreranno a farne parte saranno luoghi di sperimentazione e innovazione per pensare a un modello di città intelligente e ad impatto zero e punto di riferimento per tutte le altre entro il 2050.

Gli interventi previsti riguarderanno tra gli altri la modernizzazione dei sistemi di trasporto e mobilità, la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato dal punto di vista energetico e delle risorse e la ristrutturazione degli spazi urbani combinando sostenibilità, accessibilità ed estetica.

“La sfida della sostenibilità è decisiva per il futuro, a maggior ragione in questa fase di uscita dalla pandemia, e va affrontata sia a livello globale che locale”, dice il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. “E’ essenziale coniugare gli obiettivi della lotta ai cambiamenti climatici e del raggiungimento della neutralità climatica con quelli di un’economia che deve essere sempre più green e smart per aumentare la propria competitività”, aggiunge il primo cittadino.

Il Comune di Reggio ha aderito a progetti europei in favore dell’ambiente fin dal 2009 e ha incluso l’obiettivo della sostenibilità nel nuovo piano urbanistico generale. “L’ambiente – conclude Vecchi – rappresenta dunque un tema trasversale nelle politiche del nostro Comune, ma soprattutto una sfida imprescindibile per il futuro nella quale Reggio Emilia vuole essere protagonista”.