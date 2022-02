Reggiana, solo un pareggio con la Carrarese: 1-1

REGGIO EMILIA – Circa quattrocento tifosi reggiani affollano gli spalti dello stadio dei Marmi di Carrara e lo spettacolo a cui assistono non è entusiasmante. La Reggiana fatica a sviluppare le proprie geometrie di gioco complice la mancanza di idee. A portare, per un attimo, alla luce i granata è il sigillo di Zamparo (trattasi del 16° goal stagionale per l’arciere) poi, a blindare il risultato sull’ 1 – 1, è Tunjov con una perla balistica. A onor di cronaca segnaliamo, in fase conclusiva di match, le espulsioni di Rozzio e Rossi. E ora si attende l’esito del posticipo tra Modena e Cesena.

Primo tempo

La Reggiana mette in mostra la bianca casacca da trasferta, dal canto suo la Carrarese opta per una t-shirt azzurra abbinata a calzoncini color giallo paglierino. Analizzando il calcio giocato: neanche il tempo di accomodarsi sugli spalti che Vettorel si vede costretto a ricorrere agli straordinari al fine di opporsi alla velenosa conclusione di Arrighini. A salire in cattedra è poi la coppia offensiva di casa Doumbia/Petrelli la quale mette in crisi la retroguardia granata. Il match si infiamma tant’è vero che arriva qualche colpo proibito, e il direttore di gara si avvale delle ammonizioni per placare gli animi funesti. In conclusione di primo atto vi è spazio sia per osservare la stoccata scagliata da Rosafio stamparsi sul legno, sia Petrella cadere a terra in piena area di rigore avversaria. La panchina autoctona reclama il penalty, di tutt’altro avviso l’arbitro che lascia proseguire l’azione. Si va a riposo sul risultato di perfetta parità.

Secondo tempo

Mister Diana apporta imminenti modifiche a livello organizzativo notando la propria squadra in evidente difficoltà. La compagine ospite svanisce complice l’aggressività del nemico. Doumbia colpisce dalla distanza, palla che lambisce il legno. Sugli sviluppi di un capovolgimento di fronte Rosafio si inventa l’assist al bacio per Zamparo, subentrato in corso d’opera ad Arrighini, che di testa sfonda la rete. Pochi istanti dopo, a pareggiare i conti, provvede Tunjov scagliando da calcio piazzato la freccia volta a trafiggere Venturi. Sullo scorrere dei titoli di coda Rozzio (per somma di ammonizioni) e Rossi (per fallo ingenuo e antisportivo) abbandonano anzitempo il rettangolo di gioco. Arriva così un pareggio dal gusto amaro e sentitamente i canarini modenesi ringraziano.

Il tabellino

CARRARESE CALCIO 1908 – A.C. REGGIANA: 1 – 1

Marcatori: 64’ Zamparo (R), 72’ Tunjov (C).

CARRARESE CALCIO 1908 (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota (dal 88’ Sabotic), Marino, Imperiale; Battistella, Pasciuti (dal 46’ Bramante), Figoli; Tunjov; Petrelli (dal 74’ Infantino), Doumbia (dal 83’ Khailoti). A disposizione: Bertipagani, Bevilacqua, Capponi, Grassini, Mazzini. Allenatore: Antonio Di Natale.

A.C. REGGIANA (3-5-2): Venturi; Camigliano (dal 46’ Cauz), Rozzio, Libutti; Rosafio, Rossi, Cigarini (dal 68’ Muroni), Radrezza (dal 46’ Sciaudone), Contessa; Arrighini (dal 61’ Zamparo), Lanini (dal 46’ Luciani). A disposizione: D’Angelo, Guglielmotti, Marconi, Neglia, Porcino, Scappini, Voltolini. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Nicolò Marini sez. di Trieste. (Assistenti: Cosimo Cataldo sez. di Bergamo, Andrea Nasti sez. di Napoli. IV ufficiale: Francesco Luciani sez. di Roma 1).

Note: Espulsi: Rozzio, Rossi. Ammoniti: Camigliano, Imperiale, Libutti. Angoli: 4 – 9. Recupero: 1’ pt. – 5’ st.