Quindicenne arrestato per stupro, la Rabitti: “Educare ragazzi ad affettività”

REGGIO EMILIA – Sul presunto stupro della 15enne avvenuto a Reggio Emilia interviene anche l’assessore del Comune alle Pari opportunità Annalisa Rabitti. “Come uno schiaffo sonante – afferma – la realtà ci dice che c’è ancora tanto da lavorare su tutti i fronti: dall’ambito famigliare, a quello educativo e sociale e che le lacune sono ancora troppe”.

Per questo “dobbiamo continuare a lavorare sulla formazione a tutti i livelli, come stiamo facendo e portare, in un numero sempre maggiore di scuole, l’educazione all’affettività ed alla sessualità, per contrastare quel vuoto che viene riempito da una pornografia che purtroppo oggi è alla portata di tutti e che, quasi sempre, porta in scena stereotipi sessisti, violenti e profondamente sbagliati per i nostri ragazzi”.

Ancora, afferma l’esponente della Giunta, “dobbiamo parlarne coi nostri figli e le nostre figlie, per far sì che che entri nella quotidianità dei ragazzi e delle ragazze l’idea che le relazioni sono vere quando sono alla pari, perché è solo in quell’equilibrio che si gioca la partita dei sentimenti e delle emozioni”.

L’assessore, infine, sostiene la richiesta di riservatezza avanzata dalla famiglia della ragazza: “Quello che merita sono il rispetto e la massima solidarietà”. Ma “è il contesto che deve cambiare per far sì che la ragazza non si senta vittima una seconda volta. Lei ha il diritto di riprendersi in mano la sua vita”, conclude l’assessore.