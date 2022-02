Premiato il 16enne che salvò dalle molestie una 14enne sul treno

REGGIO EMILIA – Continuano le premiazioni del progetto “Grazie”, ideato dal presidente del consiglio comunale, Matteo Iori, che mette al centro le persone che dimostrano di prendersi cura della città e dei suoi abitanti. Questa volta il premiato è Alessandro, un ragazzo 16enne che frequenta una scuola in città, che al ritorno a casa in treno ha assistito ad una scena di fronte alla quale non si è sottratto: nel loro vagone vuoto, una ragazzina di 14 anni veniva molestata da un uomo che dimostrava 30 anni.

Alessandro dice che “nel momento in cui ho visto la ragazza che cercava di allontanarsi da quest’uomo non ho esitato, anche se anch’io ero abbastanza spaventato. E’ una cosa che mi ha segnato perché non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione del genere, ma è una cosa che rifarei. Sono cose che accadono molto più di quanto pensiamo, anche se a volte in maniera più lieve, ma se si hanno le possibilità bisogna sempre intervenire, perché sono cose inaccettabili”.

Scrive Matteo Iori: “E’ per la sua scelta di intervenire che ho pensato fosse opportuno ringraziarlo formalmente donandogli la pergamena del Primo Tricolore, perché ha avuto coraggio e perché ha scelto di “non girarsi dall’altra parte” come invece capita a tanti adulti quando vedono cose che non dovrebbero mai accadere. L’ho ringraziato per lui e per tutti coloro che potranno sapere del suo gesto, perché questo contribuisca a facilitare un percorso di emulazione positiva aiutando ognuno ad avere più a cuore il benessere degli altri”.

A questo link potrete vedere l’intervista ad Alessandro https://youtu.be/RvgiH4Aw6Ik. Il presidente del consiglio comuanle invita i cittadini a segnalargli coloro che, anche in piccole azioni, contribuiscono a migliorare la nostra città e a prendersi cura degli altri: matteo.iori@comune.re.it.