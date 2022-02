Pnrr, per le scuole di Reggio ben 45,5 milioni di euro

REGGIO EMILIA – Sono cinque gli interventi di edilizia scolastica in provincia di Reggio Emilia approvati dalla giunta regionale, sui 46 trasmessi al ministero dell’Istruzione per partecipare all’assegnazione delle risorse Pnrr. Per realizzarli sono disponibili 45,5 milioni di euro, oltre ad altri 13,4 di altri fondi nazionali, cui se ne aggiungono 37,6 di cofinanziamento degli enti locali.

Nel dettaglio, 1,661 milioni andranno alla Provincia per la messa in sicurezza della palestra ex-Ipsia nell’istituto tecnico commerciale “Filippo Re”, 1,658 al Comune di Castellarano per l’intervento alla scuola media e palestra di Roteglia “Papa Giovanni Paolo II”, 1,39 al Comune di Campegine per adeguamento sismico, agibilità e antincendio della scuola media “Carlo Levi”.

Ancora, 1,125 milioni spettano al Comune di Carpineti per il miglioramento sismico della scuola media “Tricolore”, 152.000 al Comune di Toano per la ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola elementare e scuola dell’infanzia di Quara.

“Il Pnrr – commenta la vicepresidente della Provincia Ilenia Malavasi – rappresenta un’opportunità straordinaria per l’ammodernamento del nostro patrimonio edilizio e permetterà non solo di mettere a norma e riqualificare spazi, ma anche di sviluppare nuovi progetti dal punto di vista didattico. Queste risorse permetteranno di rendere le nostre scuole più sicure, moderne e accoglienti, visto che gli edifici scolastici presenti nella nostra regione sono per la metà antecedenti al 1975”.