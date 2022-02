Omicidio di Luzzara, Vecchi (Fiom): “Riferirò in procura”

REGGIO EMILIA – Il segretario della Fiom, Simone Vecchi, andrà in procura a riferire relativamente al contesto lavorativo in cui è avvenuto l’omicidio di Ranji Bains, il lavoratore indiano ucciso a calci e pugni da due fratelli che lavoravano con lui in un’azienda a Luzzara.

Scrive la Fiom: “La morte di Ranji Bains è una grave tragedia che ha colpito profondamente la Fiom Cgil di Reggio Emilia e tutti i suoi militanti. Comunichiamo alla famiglia la nostra vicinanza e la nostra commozione. La ferocia con cui è stato ucciso ha sconvolto le lavoratrici e i lavoratori che gli volevano bene e che oggi insieme a noi lo piangono”.

Bains è stato per alcuni anni, fino al 2020, delegato sindacale della Fiom, ed è stato attivo nella vertenza che ha condotto i lavoratori della Quattro B Srl ad ottenere il primo contratto aziendale della sua storia. Continua la Fiom: “Il suo protagonismo e la sua capacità di tenere uniti i lavoratori con il dialogo ed il confronto sono ricordati da tutti. Auspichiamo in tempi brevi il pieno accertamento della verità e delle responsabilità individuali e penali. Sulle ragioni di questo brutale omicidio crediamo si imponga il dovere di una riflessione per tutta la cittadinanza, i corpi intermedi, gli imprenditori e le istituzioni”.

Conclude la Fiom: “In particolare è necessario da parte di tutti il massimo impegno per ricostruire il contesto lavorativo in cui è avvenuto l’omicidio di Bains. Per questo nei prossimi giorni saremo a disposizione della Procura per fornire tutti gli elementi in nostro possesso, auspicando possano essere utili per il pieno accertamento della verità e per l’affermazione della giustizia”.