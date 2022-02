Nuovi progetti di impresa sostenibili, Confcooperative lancia “Coop up”

REGGIO EMILIA – Confooperative Reggio Emilia investe sulle nuove imprese e sulle trasformazioni aziendali all’insegna della sostenibilità. Proprio questi, infatti, sono gli obiettivi del progetto Coop Up, al quale sono aperte le iscrizioni fino al 28 febbraio ed è realizzato dalla centrale cooperativa con il contributo di Emilbanca e in collaborazione con il Consorzio Oscar Romero, Impact Hub Reggio Emilia e Appennino L’Hub.

“Oggi – sottolinea il direttore settori di Confcooperative, Roberto Magnani – abbiamo bisogno di nuove imprese che arricchiscano il tessuto imprenditoriale locale, ma abbiamo soprattutto bisogno di imprese responsabili, che interpretino la sostenibilità come elemento legato non solo alla necessaria tutela dell’ambiente, ma sviluppino percorsi che incidano sull’inclusività, sull’occupazione giovanile e femminile, sulla diffusione di servizi alle persone (con un’attenzione particolar ai più fragili) e alle comunità, generando cadute misurabili sia economicamente che in termini di coesione sociale, relazioni e miglioramento complessivo delle condizioni di vita delle persone”.

“Per questo – osserva Magnani – abbiamo pensato non solo alle cooperative, ma anche alle imprese sociali che si connotano per queste caratteristiche”.

“Coop Up – spiega il responsabile del progetto, Fabio Guglielmi – è nato per supportare la nascita e lo sviluppo di idee imprenditoriali e, in specifico, con l’edizione 2022 puntiamo soprattutto sull’avvio di società cooperative e imprese sociali, ma anche su imprese già costituite che vogliano realizzare progetti innovativi caratterizzati da forti relazioni comunitarie e da evidenti tratti di sostenibilità”.

“Lo sguardo – prosegue Guglielmi – è dunque puntato su nuovi progetti d’impresa che affondino le radici nei principi dell’Agenda 2030 e si connotino per lo stretto legame con i problemi concreti delle persone e delle comunità, promuovendo così un diverso modello di sviluppo e competitività che realizzi obiettivi di sostenibilità”.

“Il percorso – prosegue l’esponente di Confcooperative – prevede la selezione delle idee imprenditoriali e un primo colloquio di approfondimento con i referenti dei progetti presentati; seguirà una fase di formazione intensiva che si svilupperà in otto incontri destinati a rafforzare il progetto d’impresa con indicazioni relative ad analisi di mercato, business plan, strumenti finanziari, metodologie innovative per disegnare e prototipare nuovi prodotti e servizi, coinvolgimento delle comunità, comunicazione”.

Conclusa la fase di formazione (marzo-aprile 2022), i partecipanti dovranno presentare i progetti completi per avviare concretamente l’idea d’impresa.

“Tra questi – spiega Guglielmi – sarà selezionato un vincitore cui – oltre ad un premio in denaro – saranno gratuitamente erogati servizi amministrativi e fiscali per un anno, associati ad una consulenza dedicata per lo sviluppo d’impresa, alla consulenza bancaria, ad agevolazioni su finanziamenti utili alla realizzazione del progetto e all’esenzione di qualsiasi contributo associativo dovuto a Confcooperative”.

Per il progetto secondo classificato vi sarà, insieme ad un premio in denaro, il 50% di sconto sui servizi amministrativi e fiscali per un anno, sempre associati alle consulenze e alle agevolazioni previste per il vincitore; gli sconti e le agevolazioni andranno a premiare anche il terzo classificato. Gli interessati possono presentare le idee imprenditoriali entro il 28 febbraio esclusivamente on line, compilando la domanda di adesione disponibile sul sito: www.coopup.net/Reggio-Emilia

Per maggiori informazioni: Confcooperative Reggio Emilia 0522-546111 – guglielmi.f@confcooperative.it