No vax vandalizzano la porta della federazione del Pd

REGGIO EMILIA – Ignoti no vax hanno vandalizzato, durante la notte, la porta della federazione del Pd di via Gandhi affiggendo una foto in cui compare la faccia del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, su cui è stata disegnata una svastica. Fanno dire al presidente: “Sono un bugiardo nazista e sostengo la dittatura nazi-sanitaria”. Sopra un altro foglio in cui si paragona il Pd ai “boia nazisti” con un parallelismo fra lo sterminio degli ebrei e la campagna vaccinale del governo.

Scrive il sindaco Luca Vecchi su Facebook: “Questa è la propaganda novax. Equiparare il nazismo con la campagna vaccinale. Equiparare una dittatura che causò milioni di morti e atroci sofferenze, con una campagna vaccinale che sta salvando vite e che ci sta riportando alla normalità che tutte e tutti noi desideriamo. Questa è la porta della Federazione del Partito Democratico in via Gandhi a Reggio Emilia. Attaccata e vandalizzata nella notte. Tutta la mia solidarietà al PD Reggio Emilia e a Stefano Bonaccini”.

E conclude: “Voglio fare una proposta a questi “coraggiosi” attivisti notturni. Vi invito al prossimo Viaggio della Memoria organizzato da Istoreco. Andiamo insieme nei luoghi della furia nazista. Torniamo nei campi che furono teatro di atroci sofferenze. Perchè come scriveva Primo Levi: “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario””.