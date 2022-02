Mini-uffici e sale riunioni mobili: la seconda vita dei container di Andrea Ermelli

PARMA – Una nuova idea di spazio e d’ambiente legata al concetto di mobilità e di dinamismo, così da permettere a chi deve fare i conti con questo secolo di adattarsi alle ingiurie del tempo.

La Metella Container continua la sua crescita esponenziale nel mondo delle mini-case e delle case-modulo nate dalla seconda opportunità dei container navali giunti al termine della loro vita: una scelta ecologica e sensibile alle tematiche sull’inquinamento che permette ai privati e alle aziende di trovare nuovi spazi da abitare.

“Tutto è nato da una folle idea alla quale è seguito uno studio accurato e, a distanza di qualche tempo, ecco i primi frutti: la nostra unità produttiva, nata dalla sorella maggiore Metella Trasporti, raccoglie consensi in Italia e in tutta Europa grazie alla sua duttilità e allo stile puramente italiano”, così Andrea Ermelli, imprenditore di Parma molto conosciuto anche nel mondo dello sport.

Il manager ha continuato dicendo: “La Metella Container mette l’accento sul concetto del minimale senza però abbandonare una ricercatezza nei dettagli che ritroviamo nei materiali utilizzati, negli arredi semplici ma eleganti. Ad oggi abbiamo tantissimi progetti sulla scrivania, crescono anche le richieste da parte di piccole e medie imprese a caccia di nuovi spazi utili ad ampliare le metrature delle aziende così da rispondere meglio alla ripresa dopo la pandemia”.

Continua Ermelli: “Alcuni intendono continuare con il lavoro da remoto e, chi può farlo, sta valutando di installare una delle nostre soluzioni in giardino o nel cortile di casa così da ritagliarsi uno spazio di lavoro silenzioso ed estraneo alla vita casalinga. Lavorare da casa è certamente interessante, ma alle volte non è semplicissimo: specialmente per chi non ha spazi a sufficienza”.

Il manager ha continuato spiegandoci quali sono le richieste delle aziende del territorio: “In molti sono alla ricerca di una sala riunioni esterna agli uffici, da posizionare all’ingresso o nel parcheggio, altri ci chiedono una sala ristoro oppure uno spazio da destinare ai fornitori così da creare degli uffici in più, inoltre piace molto il concetto di mobilità: queste soluzioni si possono trasferire altrove, con estrema facilità”.

Una soluzione originale che convince anche gli addetti ai lavori, soluzione dall’animo profondamente green. “I materiali utilizzati sono d’alta qualità, ma parliamo di materiali riciclati, in questo modo diamo una seconda vita a ciò che, per il mercato globale, non ha più futuro”, conclude Ermelli, mentre ci mostra alcuni dei suoi progetti per il mondo del turismo.

Mini-case, sale riunioni ricavate da container che oggi assomigliano a delle suite di lusso, uffici minimali dal gusto scandinavo da posizionare in cortile o in giardino: l’Emilia è anche questo, terra geniale e dalla passione sconfinata.

