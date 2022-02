Minaccia e tenta di estorcere soldi al padre: 40enne arrestato

REGGIO EMILIA – Minacce e tentativi estorsivi al padre: 40enne arrestato dai carabinieri e messo agli arresti domiciliari. I fatti che hanno portato all’arresto risalgono a settembre scorso. L’uomo, già in passato, era stato arrestato per maltrattamenti ai suoi familiari: innumerevoli episodi di ingiurie, lesioni e minacce, reiterati e così gravi da creare a carico dei genitori una perdurante situazione di sofferenza, angoscia e soggezione psicologica.

All’epoca dei fatti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza anche per il reato di estorsione continuata. Dal racconto delle vittime è emerso come i comportamenti minacciosi e violenti del figlio avevano come obiettivo la consegna di somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti e alcolici. Ora l’uomo è finito nuovamente nei guai, poiché il padre, terrorizzato dai nuovi atteggiamenti minatori e aggressivi del figlio e dalle sue insistenti richieste estorsive, si è rivolto ai carabinieri che lo hanno denunciato.

L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe continuato a contattare ripetutamente il padre, anche 15/20 volte al giorno e, tramite messaggi vocali WhatsApp, avrebbe minacciato continuamente di raggiungerlo a casa per spezzargli la gamba e di ucciderlo se non gli avesse consegnato il denaro richiesto ed acquistato per lui un appartamento. Il 40enne dovrà rispondere di tentata estorsione aggravata.