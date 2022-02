REGGIO EMILIA – Minaccia di morte l’ex moglie: 50enne arrestato ieri dai cararabinieri di Scandiano. L’uomo non si rassegnava alla fine del matrimonio e non accettava la separazione e così ieri mattina si è presentato sotto l’abitazione della donna, che abita a Reggio Emilia, insultandola e minacciandola. Poi, una volta rintracciato dai carabinieri di Scandiano, a cui la donna aveva telefonato, è andato in caserma ribadendo le gravi minacce tanto che, alla luce della flagranza di reato di atti persecutori, è stato arrestato.

Alla donna aveva detto: “Ti ammazzo”, “ti taglio la gola” “ti taglio la testa”. Ai carabinieri di Scandiano che, dopo averlo rintracciato lo avevano convocato in caserma, aveva confermato minacce dicendo: “Se non mi arrestate adesso lo farete quando l’ho uccisa” e “mi dovete arrestare altrimenti la uccido”, “se non mi ammanettate la uccido”. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.