Mercati finanziari: quali opportunità di investimento tenere d’occhio nei prossimi mesi?

REGGIO EMILIA – I mercati finanziari stanno attraversando una fase particolarmente interessante, spesso altalenante tra periodi “positivi” e altri “negativi”. Gli ultimi anni, nonostante siano stati segnati dalla pandemia, hanno reso ancor più chiaro il fatto che esistano degli asset in grado di crescere in modo significativo in ogni settore. Per questo motivo analisti e investitori sono costantemente alla ricerca di opportunità di investimento da monitorare con molta attenzione.

Nello specifico quelle maggiormente ricercate sono quelle che potrebbero avere un rendimento maggiormente interessante nei prossimi mesi. Ovviamente tutte le previsioni e le analisi di questo tipo restano sempre nel campo delle ipotesi, anche se possono essere supportate da solide basi, e di conseguenza presentano sempre un certo margine di rischio, dovuto di solito a fattori difficilmente calcolabili in anticipo.

Generalmente gli analisti cercano però di comprendere quale possa essere il miglior investimento da effettuare sulla base dei singoli dati prodotti dalle società, dall’andamento di diversi asset e delle congiunture macroeconomiche del momento. In questo periodo molti investitori sono attratti dalle possibilità che offrono la borsa, il settore delle criptovalute, gli indici e le materie prime.

Investire in borsa nel 2022

I titoli azionari hanno sempre riscosso un elevato grado di interesse tra gli investitori. Nonostante la pandemia abbia colpito duramente alcuni settori, ve ne sono stati altri che si sono rivelati in grado di crescere in modo sostanziale in questo periodo. Questo ha reso evidente alcuni fattori fondamentali da tenere in considerazione per investire in borsa nel 2022. Uno di questi è il fatto che in qualsiasi congiuntura economica esiste sempre qualche comparto azionario che può potenzialmente crescere.

Al tempo stesso per molti è stato anche molto utile valutare la possibilità di operare con la vendita allo scoperto, offerta dai migliori broker per il trading online su diversi titoli, che consente di realizzare degli utili anche quando un titolo perde valore, ovviamente prevedendone il giusto andamento in anticipo. Inoltre vi sono poi stati dei titoli che si sono dimostrati in grado di superare anche le difficoltà attuali e di confermarsi come dei pilastri di elevata affidabilità. Ne sono degli esempi eccellenti i titoli di:

Amazon.

Apple.

Alphabet (Google).

Netflix.

Tesla.

iRobot.

Pfizer.

Queste società rappresentano sicuramente dei colossi o in alcuni casi dei leader del proprio settore e di conseguenza possono disporre di una maggiore stabilità, anche nei periodi più complessi. Di solito gli investitori decidono di utilizzarle anche per stabilizzare il proprio portafoglio e operare una buona diversificazione, abbinandoli a titoli emergenti che hanno un grado di rischio più elevato.

Come valutare le opportunità del momento

I mercati finanziari offrono però anche altre opportunità di investimento, come ad esempio le criptovalute che stanno attraversando una congiuntura positiva dopo mesi di generale arretramento. Sono molto gettonate anche le coppie di valute che consentono di operare nel settore del forex e gli etf che hanno un grado di stabilità maggiore e si adattano meglio ad investimenti nel lungo periodo. Spesso queste opportunità vengono gestite anche con la tecnica del copy trading.

Nello specifico questa tecnica permette di replicare gli investimenti fatti da traders molto esperti, con importi differenti e conoscendone in anticipo il grado di rischio. Si tratta di un’opportunità molto utile per i principianti e per tutti coloro che intendono avvalersi di un sistema pratico e veloce per diversificare i propri investimenti. Molto gettonati, soprattutto nei periodi di instabilità, continuano ad essere anche i cosiddetti beni di rifugio, come ad esempio: diamanti, oro e petrolio.

In conclusione oggi esistono diverse alternative d’investimento che meritano di essere tenute sotto stretta osservazione. La scelta di un investimento dovrebbe essere sempre condotta con molta attenzione e utilizzando degli ottimi strumenti di contenimento del rischio, come ad esempio uno “stop loss“. Molto importante è anche la valutazione dell’orizzonte temporale, ovvero del tempo che una persona desidera concedere all’investimento nella speranza che questo possa portare dei buoni frutti.