Marcello Rinaldi eletto nella segreteria Fiom Cgil di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Da questa mattina la Fiom Cgil di Reggio Emilia ha un nuovo componente di segreteria. E’ Marcello Rinaldi, eletto all’unanimità dall’assemblea generale territoriale dei metalmeccanici, riunita in videoconfernza con novanta componenti collegati su centodiciannove.

Marcello Rinaldi, 58 anni, è stato per quindici anni delegato metalmeccanico in Mecoop e per quattro anni delegato dei chimici in Coopbox. Per ulteriori quattro anni ha svolto la funzione di coordinatore delle Rsu Marazzi ed è stato membro del direttivo nazionale dei chimici.

Dal 2004 è stato per nove anni funzionario della Fillea, categoria degli edili, e membro della direzione nazionale. Arriva in Fiom nel 2012 dove svolge il suo ruolo sindacale nella zona di Correggio. Marcello Rinaldi succede a Marinella Severi che raggiunge l’età pensionabile. A Marcello gli auguri di buon lavoro da parte dell’Assemblea generale e a Marinella il ringraziamento di tutti per il lavoro svolto in questi anni.