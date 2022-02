Mafie, il prefetto: “Massima attenzione sui fondi del Pnrr”

REGGIO EMILIA – “L’emergenza è sempre stata un grande affare per le mafie”. Per questo “in un momento di massima esposizione del comparto delle costruzioni è necessario alzare l’asticella dei controlli, soprattutto rispetto ai fondi messi in campo dal Pnrr per rilanciare l’edilizia e per contribuire alla lotta all’inquinamento ambientale, anche se in parte hanno già inquinato l’economia, come accertato da alcune inchieste”.

Lo dice il prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli, commentando uno dei temi affrontati ieri sera nel comitato per l’ordine e la sicurezza, da cui è emerso il dato di 60 interdittive antimafia spiccate tra il 2021 e il 2022 in provincia nei confronti di aziende infiltrate. “Oggi i criminali mafiosi sono sempre più criminali economici e sono molto spregiudicati. Gli operai delle imprese edìli ‘ndraghetiste sono spesso privi di alcuna competenza e addirittura muniti di qualificazioni professionali false e vengono fatti lavorare in condizioni di sfruttamento”, sottolinea Rolli.

I processi Aemilia e Grimilde, continua il prefetto, “ci hanno consegnato la piena consapevolezza della presenza di dinamiche mafiose nel territorio reggiano”. Tuttavia, “anche se la ‘ndrangheta ha una forte presenza è forte anche l’istanza di legalità che giunge dal territorio e dobbiamo garantire la massima attenzione a tutti i cittadini onesti ed alle imprese sane”. E’ quindi “compito di tutti i cittadini impedire che questo radicamento si rafforzi ancor di più, rifiutando le lusinghe e le scorciatoie e denunciando le intimidazioni”, conclude il prefetto.